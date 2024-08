MONO INC. :: Neues Live-Album veröffentlicht

Heute feiern MONO INC. die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Symphonic Live – The Second Chapter“. Fünf Jahre nach der ersten Symphonic Tour spielten MONO INC. und Ensemble im April/Mai 2024 insgesamt 18 lange im Vorfeld ausverkaufte und umjubelte Symphonic-Shows. Dabei erwartete die Fans eine komplett neue Titelliste mit allen Hits, sowie einigen Hidden Pearls im klassischen Gewand.

Order: https://www.mono-inc.com/shop/Symphonic-Live-The-Second-Chapter

„Symphonic Live – The Second Chapter“ wird als 2-CD/DVD/BluRay-Version in einem hochwertigen Mediabook, als 2-LP Gatefold für alle Vinyl-Liebhaber, und natürlich in einer limitierten Fanbox erhältlich sein. Ein ganz besonderes Highlight: aufgrund der großen Nachfrage spielen MONO INC. am 14.09.2024 die finale Show der Symphonic Tour unter dem Motto „Final Show of the Second Chapter“ in der Kulturwerft Gollan zu Lübeck. Resttickets dafür gibt es exklusiv im Bundle mit einer exklusiven 2-CD Version von „Symphonic Live – The Second Chapter“ im Pappschuber.

https://music.youtube.com/watch?v=xcsA50sVaag