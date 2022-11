MOLLLUST :: 4. Single zum Album-Release veröffentlicht

MOLLLUST veröffentlichen heute, am 25.November 2022, ihr neues Album „Mother Universe“. Der geneigte Hörer wird hier auf eine fast 80-minütige Reise durch unser Sonnensystem entführt. Nach der 1. Single Veröffentlichung „Mars – The game is over“, der 2. Single „Saturn – Human Clockwork“ inklusive Lyric Video und der 3. Single „Venus – Poems Of Love“ erscheint nun aktuell zum Album Release die 4. Vorabauskopplung und das offizielle Video „Pluto – The Raven’s Lullaby“. Produziert wurde „Mother Universe“ von Joost van den Broek (u.a. Epica, Xandria, Powerwolf) in den Sandlane Recording Facilities in den Niederlanden und es ist hier erhältlich: https://molllust.com/shop/