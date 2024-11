Die Black Metaller MÖRK GRYNING haben ihre neue Single „Black Angel“ veröffentlicht. Das neue Album „Fasornas Tid“ erscheint am 13. Dezember via Season Of Mist. Aufgenommen, gemischt und gemastert in den Wing Studios von Sverker Widgren, verspricht „Fasornas Tid“ eine Reise durch die dunkelsten Ecken der menschlichen Psyche zu werden. Das Artwork des Albums wurde von dem rätselhaften C-G entworfen.

Preorder: https://orcd.co/morkgryningfasornastid