MINAS MORGUL :: Neues Album angekündigt und neuer Track

Das neue, achte Album der deutschen Black Metaller MINAS MORGUL mit dem Titel „Nebelung“ wird am 2. Juni bei Trollzorn Records auf Digipak-CD, Gatefold-LP und digital veröffentlicht. EIn Lyric-Video zum Track „Inter Stellas“ wurde jetzt bereits veröffentlicht. https://www.facebook.com/MinasMorgul

Nach einem Vierteljahrhundert sind MINAS MORGUL mit ihrem achten Werk am Kern ihrer künstlerischen Identität angekommen. Die beiden letzten verbliebenen Gründungsmitglieder Saule (Gitarre) und Berserk (Schlagzeug) haben ein ungeheuer persönliches, intensives und bewegendes Album geschaffen, das mit seiner abweisenden Kälte mehr denn je die Black Metal-Seite der Band zum Vorschein bringt.

Auf „Nebelung“ findet sich auch das überarbeitete Line-Up der Band mit Alboin (Eïs, Plutonyan), der unter dem Banner von Nightside Audio für Bass, Keyboards, Teile der Gitarren und einige Vocals sowie für die Produktion verantwortlich war, und Sänger Stef (ex-Jörmungand), der bereits auf dem Vorgängeralbum „Heimkehr“ als Gastsänger zu hören war. Beide sind als vollwertige Mitglieder in die Band eingestiegen, so dass MINAS MORGUL nun als Quartett bereit sind, „Nebelung“ nach einer vierjährigen Live-Pause auf der Bühne zu präsentieren.

Last but not least erfüllte Ferndal-Mastermind Lestaya einen lang gehegten Wunsch der Band und spendierte dem Album ein Cello-Stück als Intro.