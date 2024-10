MARSCHLAND :: Neues Projekt von Ernie Fleetenkieker

Ernie Fleetenkieker (Krachmucker TV, Fäulnis) ist zurück mit seinem neuen Projekt MARSCHLAND. Dieses Mal mit Akustikgitarre und deprimierender Gossenmusik. Auf seiner ersten EP „Traurige Trinklieder“ hat er sich über vier Songs ganz dem alten Widersacher Alkohol gewidmet. Komponiert im dreckigen Schein verendenden Kerzenflackerns in einer muffigen, heruntergekommenen Kneipe. www.marschland-musik.de / https://edgarthecat.de

Am 31.10.2024 erscheint „Traurige Trinkerlieder“ über das eigene Label EDGAR THE CAT als Tape, streng limitierte Tape Box und Digital. CD (Sandler-Edition) und Vinyl erscheinen am 29.11.2024. https://linktr.ee/Marschland.Musik

Bereits heute gibt es das Video zu „Der saufende Nihilist“.