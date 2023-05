LORD OF THE LOST :: Neues Musikvideo zu „The Curtain Falls“

Nach dem Auftritt vor 200 Millionen Live Zuschauern beim Finale des Eurovision Song Contest am Wochenende, kehren LORD OF THE LOST zurück in ihr „normales“ Leben zurück, in dem 10 Shows mit Iron Maiden, Festivalauftritte und ausverkaufte Headlineshows auf dem Programm stehen. Nach den aufregenden letzten Wochen veröffentlicht die Band heute ein Video, das die von Highlights geprägten letzten Monate, mit ausverkauften Club Shows, der Stadiontour mit Iron Maiden und unzähligen weiteren Momenten Revue passieren lässt. https://lnk.to/LOTL-BloodAndGlitter

Das Video wurde zum Song „The Curtain Falls“, der am vergangenen Freitag, dem 12. Mai, als Teil der Earbook- und Digital Deluxe Version des #1 Albums Blood & Glitter veröffentlicht wurde, gedreht. Die neue Version enthält 6 neue Studiotracks, inkl featured Artists, erstmals physisch veröffentlichte Singles und alternative Versionen der Albumtracks von Blood & Glitter!

LORD OF THE LOST kommentieren:

„The Curtain Falls“ habe ich einen Tag nachdem ich mir das Signature Model des E-Basses von Steve Harris gekauft habe geschrieben. Die Tour mit Iron Maiden im letzten Jahr hat sich so in unsere Herzen gebrannt, dass wir ein wenig von dieser Energie zurückgeben wollten. Diese Energie haben wir in „The Curtain Falls“ gesteckt. Somit wird dieser Song unser Eröffnungssong für alle Iron Maiden und Festival Shows diesen Sommer. Wir sind frisch vom ESC zurück, hatten dort die Zeit unseres Lebens, und freuen uns auf einen unvergesslichen Live Sommer.