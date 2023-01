LORD OF THE LOST :: Neues Musikvideo zu „Leave Your Hate In The Comments“

LORD OF THE LOST setzen mit „Leave Your Hate In The Comments“ ein starkes Zeichen gegen die gedeihende Hass-Kultur in sozialen Medien. Das zugehörige Video untermalt die Botschaft der Band, die seit Jahren dafür bekannt ist, klare Kante in sozialen Fragen zu zeigen, durch ein Best-Of der gesammelten Hasskommentare aus den letzten Jahren.

Mit einem großen Knall hat die Hamburger Band 2022 beendet und am 30.12. ihr achtes Studioalbum „Blood & Glitter“ veröffentlicht. Darauf legen LORD OF THE LOST thematisch und visuell eine 180-Grad-Wende hin und zollen Tribut an den Synthie geprägten Sound der 80er und die Optik des frühen 70er-Glamrocks, ohne dabei auf einschlägigen Metal Elemente zu verzichten. Mit dabei sind hochkarätige Gäste, wie Ally Storch, Andy LaPlegua, Blümchen (!) und Marcus Bischoff.

Chris Harms zu „Leave Your Hate In The Comments“:

„Hass im Netz. All diese Kommentare sagen nur etwas über ihre Verfasser und rein gar nichts über die Empfänger der Kommentare. Dennoch war es uns ein Anliegen, mit bitterem Sarkasmus, all den Hatern mal ein Forum zu geben in dem sie sich durch Selbstentblößung im Kommentarfeld ein Denkmal setzen können – ohne dies wirklich zu merken. Ergo haben wir mit Anlauf unser hässlichstes Video zu ‚Leave Your Hate In The Comments‘ abgeliefert!“