LORD OF THE LOST :: Coveralbum mit Billy Idol Track angekündigt

Exakt ein Jahr nach dem Erfolgsalbum Blood & Glitter (#1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts) veröffentlichen LORD OF THE LOST das erste Coveralbum der Bandgeschichte: „Weapons Of Mass Seduction“ erscheint am 29. Dezember 2023 über Napalm Records.

Preorder: https://woms.lordofthelost.de/

Heute enthüllt die Band den ersten Track des kommenden Coveralbums, eine spannungsgeladene Version von Billy Idols „Shock To The System“. Passend zum Song erscheint ein brandneues Musikvideo.

Chris Harms zu „Shock To The System”:

„Ich erinnere mich noch genau, als ich diesen Song das erste Mal hörte. Ich war 13 Jahre alt, es war Sommer und ich saß auf der Rückbank des Opel Manta Cabrios, in dem ich mit meiner älteren Schwester und ihrem Freund zum Freibad fuhr. Selten hat mich die Energie eines einzelnen Songs so gepackt. Ein kleines Stück dieser Energie möchten wir gern mit unserem Tribut an Billy Idol und diesen Song durch unser Cover und das dazugehörige Video zurückgeben.“

Weapons Of Mass Seduction wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• 3 CD Boxset, incl 2 CD 6 pages Digisleeve (Ltd Deluxe Edition) and CD 3 incl 10 acoustic songs, exclusively available in the Deluxe Box + pink Sweatband with black logo, sharped patch and sticker – Napalm Records Mailorder and LORDSHOP exclusive – strictly limited to 1000 copies worldwide

• 2 LP RECYCLED COLOR Vinyl – Die Hard Edition incl Slipmat, record butler and 12 inch booklet – Napalm Records Mailorder exclusive – strictly limited to 300 copies worldwide

• 2 LP RECYCLED COLOR Vinyl incl 12 inch booklet – LORDSHOP exclusive – strictly limited to 300 copies worldwide

• 2LP Gatefold RECYCLED BLACK Vinyl

• 2 CD 6 pages Digisleeve (Ltd Deluxe Edition), 12p booklet

• 1 CD 6 pages Digisleeve, 12p booklet

• Cassette (PINK w/ Black print) – Napalm Records Mailorder and LORDSHOP exclusive – strictly limited to 300 copies worldwide

• Digital Album