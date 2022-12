LORD OF THE LOST :: 8. Studioalbum überraschend veröffentlicht

LORD OF THE LOST verabschieden 2022 mit einem großen Knall und veröffentlichen heute quasi Übernacht ihr achtes Studioalbum „Blood & Glitter“ via Napalm Records. Im Anschluss an ausgedehnte Touren im gesamten Jahr, unter anderem als Special Guest von IRON MAIDEN, und dem großen Erfolg ihres letzten Albums „JUDAS“ (#2 Offizielle Deutsche Albumcharts), legt die Band thematisch und visuell eine 180-Grad-Wende hin. Auf ihrem neuen Album zollen LORD OF THE LOST Tribut an den Synthie geprägten Sound der 80er und die Optik des frühen 70er-Glamrocks, ohne dabei auf einschlägigen Metal Elemente zu verzichten. Blood & Glitter verkörpert die Energie einer LORD OF THE LOST Live-Show und kann als Gesamtwerk auf die Bühne gebracht werden. https://lordofthelost.bandcamp.com/album/blood-glitter

Chris Harms über die Album Veröffentlichung:

“In einer Zeit, in der der Marketing-Wahnsinn für jedes Album immer länger zu werden scheint, in der bereits das halbe Album oder gar mehr, bereits sechs Monate im Voraus durch Vorab-Singles bekannt ist, damit durch die hohen Vorverkäufe zur Veröffentlichung ein möglichst hohes Chartergebnis erzeugt wird, geht das, worum es eigentlich gehen sollte, immer mehr verloren: Die pure Magie des ersten Hörens eines neuen Albums der Lieblingsband. Dieses “Wie Früher”-Gefühl möchten wir durch diese unvorbereitete Veröffentlichung transportieren! Scheiß auf die Charts, Playlist-Pitchings und 1.000 sinnlose Reviews im Vorfeld. Wichtig ist, was ein Album auf lange Sicht zu bedeuten hat, nicht wie hoch sein “Wert” am Tag der Release ist.”