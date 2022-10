LONDON AFTER MIDNIGHT :: Neues Album mit altem, neuem und überarbeitetem Material

Seit ihrer Gründung haben die legendären LONDON AFTER MIDNIGHT (LAM) als eine der renommiertesten Dark-Alternative-Bands aller Zeiten ausgiebige Tourneen rund um den Globus absolviert. Jetzt haben LONDON AFTER MIDNIGHT “Oddities Too” veröffentlicht, ein Album, das noch nie zuvor veröffentlichte Songs aus den frühen Jahren von LAM enthält, zusammen mit brandneuem Material, neu interpretierten Klassikern und dem gesamten geliebten “Oddities”-Album von 1998, das von den originalen Mehrspur-Masterbändern neu abgemischt wurde. “Oddities Too” ist in verschiedenen Formaten erhältlich, unter anderem als limitiertes Doppel-LP-Set auf hochwertigem Vinyl, das in einem wunderschönen Klappcover mit seltenen Fotos und ausführlichen Linernotes untergebracht ist. “Oddities Too”, bereits die Nummer eins der deutschen DAC Alternative Music Charts, ist auch als 2-CD-Set in einer umweltfreundlichen, sechsteiligen Gatefold-Hülle mit seltenen Fotos und Liner Notes sowie auf allen Streaming- und digitalen Plattformen erhältlich.

https://londonaftermidnight.com/ / https://lamofficial.bandcamp.com/album/oddities-too