LOATHER :: Weitere Single vom kommenden Debütalbum

Die in Wien ansässige Blackened Doom Metal Band LOATHER bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres Debütalbums „Eis“ vor, das am 23. Juni über Vendetta Records das Licht der Welt erblicken wird. Nach der Veröffentlichung der ersten Single „Holler Your Name“, haben LOATHER mit „Mortuary“ den nächsten Einblick in das bald erscheinende Album gegeben. https://loathermusic.bandcamp.com/album/eis

Die Band kommentiert:

„In ‚Mortuary‘ geht es darum, in das Grab eines geliebten Menschen hinabzuschauen: all die nicht wahrgenommenen Momente zu spüren, den Mangel an Möglichkeiten ebenso wie die Möglichkeit der Abwesenheit. Es ist der Anfang eines Endes, das in der Trauer der Hinterbliebenen weiterlebt. Klanglich setzt es die Reise zu Loathers kommendem Debütalbum ‚Eis‘ fort, mit hypnotisierenden Rhythmen, die sich zweimal aufbauen, um sich in unversöhnlichen Abschnitten mit wütendem Double-Bass-Drumming und tremolierten Eiszapfengitarren aufzulösen.“