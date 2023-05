LIV KRISTINE :: Neues Video mit Moonspell Sänger

LIV KRISTINE präsentiert das offizielle Video zu „River Of Diamonds“ (feat. Fernando Ribeiro/MOONSPELL), dem Titelsong des neuen Studioalbums welches am 21.04. bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wurde.

Liv Kristine sagt über das „River Of Diamonds“ Video: „Ich kenne Fernando seit einer gemeinsamen Tournee im Jahr 1996. Über die Jahre hinweg war er ein großartiger, unterstützender Freund und eine Inspiration für mich. Es ist eine Ehre, Fernando als meinen Duettpartner bei „River of Diamonds“ zu haben. Außerdem hatte er für die Produktion dieses Clips einige brillante Ideen, die ich mit der großartigen Hilfe meines lieben Mannes Michael umgesetzt habe. Der Clip wurde in Portugal und der Schweiz gefilmt und in Zypern von unserem kreativen Freund Andreas/Dark Star Vid. Prod. geschnitten.“