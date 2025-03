LIV KRISTINE :: Neue Single „Ode To Life Pristine“

Die Norwegische Dark Metal Queen LIV KRISTINE veröffentlicht die Single „Ode To Life Pristine“. Der Song stammt von ihrem neuen Studioalbum „Amor Vincit Omnia“, welches am 25.04. bei Metalville Records erscheinen wird. Das offizielle Lyric-Video kann Bei YouTube angeschaut werden. Nur zwei Jahre nach der Veröffentlichung von „River of Diamonds“ ist LIV KRISTINE mit ihrem siebten Soloalbum „Amor Vincit Omnia“ zurück. Die Musik wurde von dem gefragten Session- und Livemusiker Sascha Dannenberger komponiert, der in seinem SaDinTheBox Studio und dem Twilight Sound Studio in Karlsruhe ebenfalls für die Produktion verantwortlich war. Gemastert wurden die elf Tracks von Andy Classen in dessen Stage One Studio.

Zur Single:

„Eine Ode an das unberührte Leben. Der Song verbindet mit atemberaubender Direktheit klassischen Dark Rock mit Elementen aus Doom und Rock und erzeugt so eine große Emotionalität, die einen gefangen nimmt.“