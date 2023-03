Auf der dritten Single aus LIV KRISTINE’s kommendem Studioalbum „River Of Diamonds“ (Metalville / Rough Trade – VÖ 21.04.) präsentiert sie mit ihrer Schwester Carmen Elise Espenæs (Savn, Midnattsol) eine außergewöhnliche Duettpartnerin. „Love Me High“ gehört zu den schnelleren der insgesamt zwölf Songs von „River Of Diamonds“. Der Song ist ab diesem Freitag als Digitalsingle erhältlich, das Video zu „Love Me High“ kann bereits schon ab heute angesehen werden.