LIV KRISTINE veröffentlicht ihr sechstes Studioalbum in diesem Frühjahr bei Metalville Records. Liv kann in ihrer Karriere bereits auf fünf Alben von Theatre of Tragedy (1993-2003), ihren eigenen Veröffentlichungen „Deus ex Machina“ (1998), „Enter my Religion“ (2006), „Skintight“ (2010), „Libertine (2012) und „Vervain“ (2014) sowie fünf Leaves‘ Eyes-Alben (2004-2015) zurückblicken. https://livkristine.net/