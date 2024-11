LETZTE INSTANZ :: Auflösung für 2025 angekündigt

LETZTE INSTANZ kündigt Auflösung für Ende 2025 an und veröffentlicht Abschieds-EP „XXVII“. Nach 27 Jahren bewegter Bandgeschichte gibt die deutsche Rockband LETZTE INSTANZ offiziell ihre Auflösung zum Ende des Jahres 2025 bekannt. Die Dresdner Band prägte mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Rock, Gothic, und klassischer Instrumentierung über ein Vierteljahrhundert hinweg das Genre Brachialromantik. Mit einer letzten emotionalen EP, passend mit „XXVII“ betitelt, verabschieden sich die fünf Musiker von ihren Fans und schlagen damit das finale Kapitel ihrer Karriere auf.

Die Songs der auf 1000 Stück limitierten Abschieds-EP sollen sowohl das Erbe der Band reflektieren als auch ein Dankeschön an ihre treue Fangemeinde sein, die sie über die Jahre hinweg begleitet hat. Beim Jubiläumskonzert am 07.12.2024 wird die EP am Merchstand erhältlich sein. www.letzte-instanz.de