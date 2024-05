LAMENTARI:: Symphonic Black Metal Act hat Debüt veröffentlicht

Die Kopenhagener Symphonic Black Metaller LAMENTARI haben ihr Debütalbum „Ex Umbra In Lucem“ veröffentlicht.

Order: https://merchcity.com/product/lamentari-ex-umbra-in-lucem-vinyl/

Info:

Das Debüt der Band, „Missa Pro Defunctis“ (2020), mit einem Bläsertrio und einem 12-köpfigen Streicherensemble, wurde auf Vinyl veröffentlicht und war innerhalb eines Tages ausverkauft. Nach diesem Erfolg veröffentlichte LAMENTARI „Nihilitatis“ und „Clavis Aurea“, beides limitierte Editionen, die innerhalb einer Stunde nach Veröffentlichung von eifrigen Fans vergriffen waren. Mit ihrer innovativen Herangehensweise an symphonischen Black Metal fesseln LAMENTARI das Publikum weiterhin mit ihrem dunklen und majestätischen Sound.

Die Veröffentlichung von „Ex Umbra In Lucem“ umfasst ein noch tieferes Eintauchen in die abgründigen Klänge des großen Orchesters mit Bläsern, Holzbläsern und Streichern, die in den legendären AIR Studios in London aufgenommen wurden (bekannt für Filmmusik wie „Dune“ und „All Quiet on the Western Front“ und genutzt von Künstlern wie Coldplay, Radiohead, Paul McCartney und Adele).