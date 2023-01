KUOLEMAN GALLERIA :: Neue Single der finnischen Dark Metaller

Die finnische Dark Metal Band KUOLEMAN GALLERIA veröffentlicht am 24. März 2023 ihr viertes Full-Length-Album „Pedon Synty“. Das Album setzt die Geschichte fort, die das vor einem Jahr veröffentlichte dritte Album „Armon Loppu“ begonnen hat. Sänger Kimmo Jankkari beschreibt das Album: „Pedon Synty ist ein Wendepunkt, der aus den Tiefen deines Geistes kriecht, wenn du es am wenigsten erwartest. Es reißt die Wunden auf und zwingt dich, der Wahrheit direkt ins Auge zu sehen. Am Ende ist das, was du fürchtest, etwas anderes, als du dachtest, dass es ist. Auf dieser Reise könntest du etwas finden, das dich noch auf einen anderen Weg führt.“

Nun ist die erste Single samt Musikvideo „Taudinkantaja“ erschienen: „Taudinkantaja (Carrier of The Sickness)“ ist ein melodisches Stück von der düsteren Seite des Metal. Es taucht tief in die dunkelsten Abgründe des menschlichen Geistes ein. Dort ist etwas vergraben, eine Präsenz, die man spüren kann. Deine dunkle Seite. Und wenn du ihr begegnest, gibt es kein Zurück mehr“, sagt Sänger Kimmo Jankkari über den Song. https://www.kuolemangalleria.net/