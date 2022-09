KNORKATOR :: Neuer Track “Tut uns leid”

KNORKATOR präsentiert das offizielle Video zu “Tut uns leid”, der neuen Single aus dem kommenden 10. Album “Sieg Der Vernunft” (VÖ 07.10. – Tubareckorz / Rough Trade). Sowohl die Single als auch das komplette Album können bei diesen Anbietern vorbestellt werden https://knorkator.lnk.to/TutUnsLeid

Info: Dieser Song nimmt unseren rücksichtslosen Raubbau an den begrenzten Ressourcen der Erde aufs Korn. Ja, der Gedanke ist nicht neu. Auch der Blick darauf, welch armseliges Erbe wir unseren Kindern wahrscheinlich hinterlassen werden, ist spätestens seit Greta Thunberg in aller Munde. Neu ist allerdings, dass hier nicht nur Gier und Verschwendung zur Sprache kommen, sondern auch Dinge angeführt werden, die gemeinhin als Tugenden gelten, kleine Weisheiten, die eigentlich helfen sollen, dem Leben weniger verkrampft entgegenzutreten, seinen Frieden mit dieser chaotischen Welt zu machen. Es ist ein Versuch uns bewusst zu machen, dass wir künftig wohl vieles infrage stellen müssen, was uns jahrhundertelang als klug und richtig erschien. Ein solcher Wertewandel birgt natürlich Gefahren. Gerade deshalb ist es wichtig, das wir ALLE diese heiklen Fragen diskutieren. Wir dürfen einen so tiefgreifenden Wertewandel nicht den falschen Leuten überlassen.