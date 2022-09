KNORKATOR :: Neue Single “Die Welt Wird Nie Mehr So, Wie Sie Vorher War”

KNORKATOR präsentiert das offizielle Video zu “Die Welt Wird Nie Mehr So, Wie Sie Vorher War”, die zweite Single aus dem kommenden Album “Sieg Der Vernunft” (VÖ 07.10. – Tubareckorz / Rough Trade). „Sieg Der Vernunft“ ist das inzwischen zehnte Studioalbum der 1994 in Berlin-Köpenick gegründeten Band. https://knorkator.de/

Sowohl die Single als auch das komplette Album können bei diesen Anbietern vorbestellt werden: https://knorkator.lnk.to/DieWeltwirdniewiedersowiesievorherwar

Info: Ein flottes, hämmerndes Gitarrenriff trifft auf große Melodien. Ein Planetenkiller-Asteroid steht symbolisch für unsere Zukunftsängste. Auf lustige Weise wird reflektiert, wie uns der größte Dreck als Chance verkauft wird. Wir sollen einfach nur mitmachen, dranbleiben, uns anpassen, dann können wir aus den Entwicklungen auch profitieren. Am Ende versinken wir in einer Orgie aus hirnrissigen Handlungen und Entscheidungen und vergessen, was eigentlich unser Ziel war, wenn es denn je eines gab.