KNOCKOUT FESTIVAL :: Jetzt schon für den Winter vorplanen!

Ankündigung für das KNOCKOUT FESTIVAL in Karlsruhe am 10.12.2022

Am 10. Dezember steigt wieder das KNOCK OUT FESTIVAL in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe. Pandemiebedingt war es auch um DAS größte Indoor-Metal-Festival Süddeutschlands zwei Jahre lang still gewesen.

Nach den beiden Verlegungen haben sich im Line-up einige Änderungen ergeben: als Headliner werden die schwedischen Powermetaller von HAMMERFALL auf der Bühne stehen, gefolgt von der deutschen Metal Queen DORO, die 2022 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert! Weiterhin dabei sind ORDEN OGAN, ECLIPSE und BRAINSTORM. Eine weitere Band folgt noch. Also absolute Metal Klassiker gegen den Winter Blues!

Sitzplatztickets kosten 75 Euro oder ihr steht und zahlt 59 Euro.

Weitere Infos unter http://www.knockout-festival.de / https://www.facebook.com/knockoutfestival