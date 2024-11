KING SATAN :: Neues Album und Video zu „Destroy The World“ draußen

Die finnischen Industrial-Metaller KING SATAN haben ihr neues Album „The Devil’s Evangelion“ über Noble Demon veröffentlicht. Um den Tag gebührend zu feiern, hat die Band ein Musikvideo zum Track „Destroy The World“ veröffentlicht.

„Da ‚The Devil’s Evangelion‘ thematisch so etwas wie ein ultimatives King Satan-Album ist, wollten wir diese neue Version von ‚Destroy the World‘ einbauen, um den Kreis zu schließen und die paradoxen Themen, die wir von Anfang an erforscht haben, aufzugreifen. Wir sind nicht dafür bekannt, langsamere, melancholische Songs zu spielen, da unsere Singles normalerweise ganz andere Seiten unserer Musik zeigen. Deshalb dachten wir, es sei an der Zeit, auch diese Seite von uns zu präsentieren. Das Musikvideo ist vielleicht das einfachste und gleichzeitig komplexeste KING SATAN-Video, das wir je gemacht haben, da ich als Regisseur einen minimalistischen Ansatz mit surrealistischen Elementen gewählt habe“ kommentiert Mr. King Aleister Satan und erklärt das Konzept des Albums weiter: „‚The Devil’s Evangelion‘ ist ein Konzeptalbum, das sich auf die Dualität und die paradoxe Natur der Realität konzentriert. Das Konzept basiert auf einer tricksterhaften Erzählung, in der der Protagonist davon überzeugt ist, vom Teufel besessen zu sein, was zu einer Erfahrung der Realität aus der Perspektive des Teufels führt.“