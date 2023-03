KIMKOI :: Neuer Track vom Projekt mit Michael SCHOCK

Nach einer großen Deutschlandtournee, durch 15 Städte der Republik, im Vorprogamm von Subway to Sally Frontmann ERIC FISH, haben KIMKOI gerade ihre neue Single „Johnnie, Jack & Jim“ veröffentlicht. Das Singer-Songwriter Duo besteht aus Lars Buchenau und Michael Schock, die mit Projekt SCHOCK ab Anfang der 2000er in der Gothic und Metal Szene unterwegs waren. Nach dem Debütalbum „Kimkoi“ (2014), geformt von Richard Pappik (Element of Crime) und „Mixtape“ (2017), welches an musikalischer Vielfalt seinem Namen alle Ehre macht, kam im Herbst 2020 das neue Werk „Geisterstadt“.

„Johnnie, Jack & Jim“ findet ihr zum Anhören bei

Spotify: https://spoti.fi/3JlS2Oy

und Soundcloud: https://on.soundcloud.com/qTGwz