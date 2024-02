KIMKOI :: 2. Video aus neuem Album

Seit dem 18.01.2024 gibt es das 4. Studioalbums „E.M.O.“ von KIMKOI und daraus gibt es nun das 2. Video zum Titelsong. Darüber hinaus sind KIMKOI aktuell auch noch mit Eric Fish & Friends unterwegs. https://www.facebook.com/kimkoi.band

Das Singer-Songwriter Duo besteht aus Lars Buchenau und Michael Schock, die mit Projekt SCHOCK ab Anfang der 2000er in der Gothic und Metal Szene unterwegs waren. Nach dem Debütalbum „Kimkoi“ (2014), geformt von Richard Pappik (Element of Crime) und „Mixtape“ (2017), welches an musikalischer Vielfalt seinem Namen alle Ehre macht, kam im Herbst 2020 das Werk „Geisterstadt“.

Kommende Konzerte:

Fr 23.02.2024 Kremmen – Theater Tiefste Provinz*

Sa 24.02.2024 Forst/Lausitz – Manitu*

Fr 08.03.2024 Torgau – Kulturbastion*

Sa 16.03.2024 Bischofswerda – East Club*

Do 21.03.2024 Osnabrück – Lagerhalle*

Fr 22.03.2024 Bielefeld – Movie*

*mit Eric Fish & Friends

Sa 23.03.2024 Sandhatten – Alte Post

Fr 12.04.2024 Erfurt Pedigerkeller

Fr 17.05.2024 Leipzig Theaterhaus Schille/WGT

Sa 25.05.2024 Seitenroda Spielmannshof

Sa 29.06.2024 Worbis Bärenpark