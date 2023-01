KATATONIA :: 3. neue Single „Birds“ + Musikvideo

KATATONIA veröffentlichen mit „Birds“ die dritte Single aus ihrem kommenden, zwölften Studioalbum. Das melancholische Werk „Sky Void of Stars“ erscheint am 20. Januar 2023 über Napalm Records. Der schwere und zugleich energetische Track „Birds“ steht einmal mehr für den Trademark-Sound der schwedischen Ausnahmekünstler und offeriert Melodien und Worte, die direkt aus der Seele sprechen. Das atmosphärische, offizielle Performance-Video unterstreicht die Energie und Kraft dieser ätherischen Post-Metal-Reise.

KATATONIA über Sky Void of Stars:

„Unser zwölftes Album, Sky Void of Stars, ist eine dynamische Reise durch die Dunkelheit. Geboren aus der Sehnsucht nach dem was verloren ging und nicht wiedergefunden wurde, den Rändern des Unerreichbaren, aber komponiert und zusammengefasst in menschlicher Form und als Klänge und Worte getreu des KATATONIA Signums präsentiert. Keine Sterne, nur heftiger Regen“.