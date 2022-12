Heute stellen KATATONIA die zweite Single und den Album-Opener „Austerity“ von ihrem 12. Album „Sky Void of Stars“ vor, zusammen mit einem visuell eindringlichen Video. Der Song ist ab sofort bei allen digitalen Anbietern weltweit erhältlich. Das Album erscheint am 23. Januar bei Napalm Records.

KATATONIA on “Austerity”:

“We hereby present you our new single and the opening track of Sky Void of Stars – ‘Austerity’. Energetic and dark, stern and disenchanted. Enjoy.”