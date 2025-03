KARG :: Neue Single plus Video

Die österreichischen Post/Atmospheric Black Metaller KARG enthüllen die zweite Single aus ihrem neuen Album „Marodeur“, das am 18. April 2025 über AOP Records erscheinen wird. Eine Videoclip-Premiere für den Track „Kimm“, feat. Marko Kolac / SVNTARER am Gastgesang, gibt es bei YouTube.

KARG wurde im Sommer 2006 als Ein-Mann-Projekt gegründet. Zwischen 2010 & 2014 war KARG voll als Band formiert, um Gigs zu spielen, offiziell in Deutschland, Österreich und Mitteleuropa. In den Jahren bis 2018 wurde KARG, wie in den Anfängen, als Ein-Mann-Projekt geführt und veröffentlichte mehrere Alben. Mit der Veröffentlichung des sechsten Studioalbums „Dornenvögel“ feierten KARG ihre Wiedergeburt als Live-Band für ein paar spezielle Termine in 2018 & 2019. Ihre erste richtige Tour zur Unterstützung ihres 7. Albums „Traktat“ fand im Februar 2020 statt. Seitdem und in den Jahren der Pandemie haben KARG die EP „Resilienz“ und die Alben „Resignation“ und „Marodeur“ aufgenommen, wobei letzteres am 18. April über AOP Records veröffentlicht wird, das erste Album von KARG, das als Kollektiv geschrieben wurde. In der Veröffentlichungswoche von „Marodeur“ wird die Band zusammen mit Harakiri For The Sky und dem Schweizer Trio E-L-R eine kurze Album-Release-Tour durch Europa spielen. Weitere Termine werden folgen.