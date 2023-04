KAHRMALIA :: Alternative Gothic Metaller mit neuem Video

Die in Italien ansässige Alternative Gothic Metal-Band KAHRMALIA hat ein neues Video zu „Alone“ veröffentlicht. Der Song mit Ivy Marie als Special Guest am Mikrofon stammt vom Debütalbum „Misanthropic Euphoric Essentia“, das am 12. Mai und im Audiocore Studio aufgenommen, gemischt und gemastert wurde.

Der Mastermind Gabriel Cavazzini äußerte sich zu diesem Song:

“Alone ist diese Reise, der wir uns alle früher oder später ins Leben stellen müssen. Es kommt eine Zeit, in der Sie eine Bestandsaufnahme der Situation machen und auf die Vergangenheit und das, was Sie unauslöschlich hinterlassen haben, blicken. Allein ist ein Weg mit einer ohrenbetäubenden Stille, die in dir nachhallt…”

Während einer Reise aus 9 Tracks für fast 40 Minuten Spielzeit porträtiert KAHRMALIA die verschiedenen Facetten dieses Prismas namens Dunkelheit. Kämpfe, innere Zerbrechlichkeit und verschüttete Erinnerungen werden in einem melancholischen Ton erzählt, im Bewusstsein, dass die Entdeckung unserer „dunklen Seite“ ein obligatorischer Schritt zur vollen Selbsterkenntnis ist. „Misanthropic Euphoric Essentia“ ist jedoch nicht nur eine Fotografie über die Komplexität unserer dunklen Seite, sondern vor allem eine Erlösungsgeschichte. Es ist eine Reise, auf der man von der Dunkelheit zum Licht, von der Schwere zur Leichtigkeit, vom Fleisch zum Geist übergeht. Denn durch das Öffnen der Tür, die unser Leben beendet, wird jeder von uns Frieden finden.

Pre-save „Misanthropic Euphoric Essentia“ auf Spotify: https://distrokid.com/hyperfollow/kahrmaliaproject/misanthropic-euphoric-essentia