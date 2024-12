Trollzorn Records kündigt das neue Album der schwedischen Melodic Black Metaller ISTAPP mit dem Titel „Sól Tér Sortna“ an, das am 6. März 2025 auf CD, LP und in digitalen Formaten erscheinen wird. „Sól Tér Sortna“ markiert den Meilenstein von 20 Jahren Kampf gegen die Sonne und ihre verdorbenen Anbeter. Der Eröffnungstrack „Under Jökelisen“ wurde mit einem Lyric Video vorgestellt.

Preorder: https://www.trollzorn.de