INSOMNIUM :: „Song Of The Dusk“ von neuer gleichnamiger EP

Im November setzen INSOMNIUM die Geschichte ihres aktuellen Albums „Anno 1696“ auf ihrer EP „Songs of the Dusk“ fort, die 22 Minuten Musik und „drei weitere Reisen in eine dunkle und neblige Vergangenheit enthält“. Ursprünglich war „Songs of the Dusk“ ein Teil des Ltd. Deluxe 2CD Artbook von „Anno 1696“, ist aber nun separat erhältlich als: Ltd. CD Digipak, LP und als Digital EP. https://insomnium.lnk.to/SongsOfTheDusk-EPEU

„Wir hatten einfach elf großartige Songs, und wir dachten, dass dieses Material zu gut ist, um ’nur‘ Bonustracks zu sein“, erklärt Niilo Sevänen (Bass, Gesang). „Sie sind Teil der großen Geschichte, man kann sie also als Director’s-Cut-Material betrachten, das ein wenig mehr erzählt. Für diejenigen, die mehr haben wollen.“