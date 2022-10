Die norwegischen Avantgardisten IN THE WOODS… haben die erste Single aus ihrem neuen Album “Diversum” veröffentlicht. “Diversum” wird am 25. November 2022 über Soulseller Records auf CD, verschiedenen limitierten Vinyls und in digitalen Versionen veröffentlicht. Es wurde in Kristiansand, Norwegen aufgenommen und von Frédéric Gervais (Studio Henosis) gemischt und gemastert. Das Artwork wurde von Dr. Winter (Teratogen) gestaltet.

