IN EXTREMO :: „Wolkenschieber“ – Tour Winter 24

Mit „Wolkenschieber“ kündigen IN EXTREMO ein neues Album für den 6.9.24 an und starten mit der gleichnamigen, 16 Termine, umfassenden Konzertreise und einem neuen Programm ab dem 15.11. in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch.

„Wolkenschieber“ – Tour Winter 24

Gäste: Korpiklaani und Rauhbein

15.11.2024 Saarbrücken / Garage

16.11.2024 CH-Pratteln / Z 7

22.11.2024 Rostock / Moya

23.11.2024 Dortmund / Winterlights

29.11.2024 Berlin / Columbiahalle

30.11.2024 Bremen / Pier 2

06.12.2024 Nürnberg / KIA Metropol Arena

07.12.2024 A-Wien / Gasometer

12.12.2024 Bielefeld / Lokschuppen

13.12.2024 Hannover / Swiss Life Hall

14.12.2024 Dresden / Alter Schlachthof

20.12.2024 Leipzig / Haus Auensee

21.12.2024 Stuttgart / Porsche Arena

27.12.2024 München / Zenith

28.12.2024 Wiesbaden / Kulturzentrum Schlachthof

29.12.2024 Erfurt / Messehalle

30.12.2024 Köln / Palladium

Tickets für alle Termine gibt es unter www.inextremo-tickets.de, www.eventim.de und an allen bekannten VVK-Stellen.