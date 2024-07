IN EXTREMO :: Neuer Song „Wolkenschieber“

IN EXTREMO haben den Titeltrack ihres neues Albums „Wolkenschieber“ samt Video veröffentlicht. https://inextremo.lnk.to/WolkenschieberSingle

Das Album „Wolkenschieber“ erscheint am 06.09.2024 als CD-Digisleeve und schwarze Doppelvinyl, als limitierte CD-Deluxe-Versionen inkl. zwei Bonustracks oder Doppelvinyl in Pearloptik in 180gramm mit einem edlen, signierten Artprint. Außerdem im Shop streng limitierte White Label-Vinyls und diverse Bundles mit exklusivem T-Shirt und einem exklusiven „Wolkenschieber“-Bitter, extra destilliert für dieses Album von der ältesten Berliner Schnapsmanufaktur Mampe Spirituosen GmbH. Album Preorder: https://inextremo.lnk.to/Wolkenschieber

Auch live sind InEx den Rest des Jahres sehr aktiv mit der „Carpe Noctem“-Burgentour 2024, dem „Weckt die Toten – Das In Extremo – Festival“ sowie der Wolkenschieber-Tour. Details aus https://www.inextremo.de/