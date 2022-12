IMHA TARIKAT veröffentlichen und streamen heute ihr neues Album „Hearts Unchained – At War with a Passionless World“. Das neue Album der deutschen Black Metaller wird am Freitag, den 2. Dezember, auf die Welt losgelassen und kann bei YouTube im Fullstream gehört werden.

Order: http://lnk.spkr.media/imha-tarikat-hearts-unchained