HÖRSPIEL

„Wolfy – Das Hörspiel“

(Rock+Metal Roadtrip)

Wertung: Gut

VÖ: 28.04.2023

Label: Wolfy-Office

Webseite: https://wolfy.link/wolfy

Mit „Wolfy“ hält passend zur Festivalsaison ein Hörspiel Einzug, das man gut als Einstimmung auf ein Liveevent z.B. auf der Fahrt hören kann. Denn neben einer interessanten und zugleich abgefahrenen Story gibt es jede Menge Gitarrenmusik zu hören (u.a. von Beloved Enemy, Evenless, Thunder and Lightning, Space Parasites, Dr3ier), dazu wurden viele Seitenhiebe und Klischees der Szene mit eingebaut, die einen zum Schmunzeln bringen. Aber, worum geht es eigentlich und warum ist da ein grüner Wolf auf dem Cover (die 666 auf dem Nummernschild, dürfte ja keine Fragen aufwerfen)?

Also hier ein kurzer Überblick über den Inhalt:

Wolfy ist ein kleiner grüner Lykaner mit Vorliebe für Rock und Metal. Er kommt aus einer Dimension, in der der Wolf die vorherrschende Rasse ist. Zufällig gelangt Wolfy über ein Portal in unsere Welt. Hier freundet er sich mit dem Pärchen Tina und Daniel an, und zusammen suchen sie nach einem Weg, Wolfy wieder nach Hause zu bringen. Dabei erfahren sie von zwei schwedischen Wissenschaftlern, die sich intensiv mit der Multiversum-Theorie beschäftigen, und erhoffen sich Hilfe. Auf dem Weg zu ihnen werden sie jedoch von BND-Agenten gejagt, die äußerst interessiert an Wolfy sind.

Aber Wolfy ist nicht der einzige Lykaner, der durch das Portal gekommen ist. Ein deutlich größerer und nicht gerade freundlich gesinnter Wolf ist ihm gefolgt. Wie sich herausstellt, ist er die wahre Bedrohung…

Es entwickelt sich eine wilde Roadtrip Geschichte, die mich anfangs etwas verwirrt hat, aber zunehmend klarer und lustiger wird. Die professionellen Sprechern sorgen neben der tollen Geräuschkulisse dafür, dass man sich als Hörer schnell wohl fühlt. Man merkt, dass mit viel Liebe zum Detail auf hohem Niveaus ein Hörspiel entstanden ist, mit dem man in diesem Fall auch den ein oder anderen Rockmusikfan von seiner Musik weglocken kann, um ihn in eine andere Audiowelt als die der harten Gitarren mitzunehmen. (eller)

Sprecher: Christoph Walter, Constanze Buttmann, Kevin Kasper, Peter Flechtner, Chiara Haurand, Ski King, Günther David, Detlef Tams, Stephanie Preis, Tom Steinbrecher, Thomas Plum, Marc Schülert, Pascal Runge, Henrike Tönnes, Mariano Skroce, Philip Bösand, Sara Wegner, Saskia Haisch, Dorothea Anzinger, Curd Berger, Tobias Brecklinghaus, Ron Kliehm