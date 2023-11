HIRAES :: Erster Vorbote vom neuen Album

Die deutsche Melodic Death Metal Formation HIRAES – bestehend aus ehemaligen Mitgliedern von DAWN OF DISEASE und CRITICAL MESS – wird das neue Jahr mit der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums Dormant einläuten, das am 26. Januar 2024 über Napalm Records erscheinen wird. HIRAES haben soeben die erste Single aus „Dormant“ veröffentlicht – den Album-Opener „Through The Storm“.

Preorder: https://napalmrecords.com/hiraes

Die Band kommentiert den Track und das Video:

„In gewisser Weise ist das Video eine Fortsetzung unserer ersten Single, ‚Under Fire‘, vom letzten Album. Es ist einem Sturm und seiner unbezwingbaren Energie gewidmet. Erleben Sie diese Debütsingle und begleiten Sie uns, wenn wir ‚Through The Storm‘ gemeinsam durchschreiten!“