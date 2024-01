HIRAES :: Albumtiteltrack kurz vor Release veröffentlicht

Diesen Freitag, am 26. Januar 2024, wird die deutsche Melodic Death Metal Band HIRAES – bestehend aus ehemaligen Mitgliedern von DAWN OF DISEASE und CRITICAL MESS – ihr zweites Studioalbum mit dem Titel „Dormant“ über Napalm Records herausbringen. Zur Unterstützung ihres neuen Albums hat die Band eine Reihe von Live-Terminen angekündigt, die am Freitag beginnen, gefolgt von einer Tour mit der Psy-Core-Metal-Band DYMYTRY im März. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, präsentiert die Band heute einen Videoclip zum Albumtiteltrack „Dormant“.

Preorder: https://napalmrecords.com/hiraes

Die Band kommentiert den Track und das Video:

„Heute, vor der Veröffentlichung unseres brandneuen Albums ‚Dormant‘ am kommenden Freitag, präsentieren wir euch den Titeltrack. Nach einem atmosphärischen Intro wird man von einer gigantischen Soundwand aus donnernden Gitarren, zerschmetternden Blastbeats und mitreißenden Vocals getroffen. Unsere dritte Single ist auch einer der abwechslungsreichsten Songs des Albums und wird euch hoffentlich die nächsten Tage des Wartens auf den Veröffentlichungstermin verkürzen. Textlich führt der Track in die Tiefe des eigenen Ichs, indem er ein Bild des Seelenkerns zeichnet, dem verborgenen Ort im Inneren, wo Zeit und Raum stillstehen. Das stimmungsvolle Musikvideo unterstreicht die Botschaft noch mehr und markiert einen weiteren Eckpfeiler von Hiraes‘ künstlerischer Variabilität.“