HERETOIR :: Video zum Titeltrack des neuen Minialbums „Wastelands“

Die deutschen Post Black Metaller HERETOIR stellen heute die neue Single „Wastelands“ vor – den Titelsong ihres kommenden Mini-Albums „Wastelands“, das am 19. Mai 2023 über AOP Records erscheint. „Wastelands“ handelt von der Zerstörung unserer Lebensgrundlage – dem Planeten Erde. Die Menschen scheinen einen ’selbstmörderischen Drang‘ zu haben, das zu zerstören, was uns am Leben erhält. Der Song ist ein Requiem auf den Untergang der menschlichen Rasse“, so die Band über den Song.

Preorder: https://save-it.cc/aop/wastelands