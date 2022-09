HERBSTLETHARGIE :: Album erschienen und voller Länge anhörbar

Das deutsche Atmospheric/Depressive Black Metal Soloprojekt HERBSTLETHARGIE wurde von Multiinstrumentalist Herbst (auch: Gernotshagen, an Schlagzeug, Bass, zusätzlichen Leadgitarren, Duduk und Gesang) gegründet, um seine ganz eigenen musikalischen Ideen und seine Kreativität auszudrücken. Die ersten Texte liegen mehr als 10 Jahre zurück. Das Songwriting dauerte bis 2020, und 2021 wurde das Album mit Hilfe von Alboîn (auch: Eïs u.a.) an Rhythmus- und Leadgitarre, sowie Florian (Sylvaine, Melatonyn) als Gastsänger und Lisa am Cello aufgenommen. https://herbstlethargie-northernsilence.bandcamp.com/

Das Album “Melancholie im Blattfall” ist am 9. September bei Northern Silence Productions erschienen und kann beim YouTube Kanal Black Metal Promotion in voller Länge angehört werden.