HELLOWEEN :: „Seven Keys Pumpkin Spiced Gin“ vorbestellbar

HELLOWEEN bringen ihren eigenen Gin auf den Markt: „Seven Keys Pumpkin Spiced Gin – Das ultimative Getränk für alle Pumpkinheads!“

Das Label mit der Aufschrift „Seven Keys.“ ist eine Hommage an die Hit Alben „Keeper of the Seven Keys“. Um es noch kreativer zu gestalten, wurden Art Deco Elemente in den starken Farben orange, schwarz und weiß verwendet.

HELLOWEEN SEVEN KEYS PUMPKIN SPICED GIN ist exklusiv zu beziehen über den Brands For Fans Web Shop ab 12. Dezember 2022.

Vorbestellungen können ab 5. Dezember aufgegeben werden.

Pre-order/order: https://brandsforfans.com/

„Ich selbst liebe Gin und die Zusammenarbeit mit Brands For Fans war nicht nur etwas Neues, sondern auch sehr aufregend. Wir hatten die Möglichkeit, unseren eigenen Gin zu entwickeln und das Resultat ist mein neues Lieblingsgetränk geworden! Und noch schöner ist die Tatsache, dass wir dieses außergewöhnliche, mit einer Kürbisnote veredelte Geschmackserlebnis, mit unseren Fans teilen können!“, kommentiert Andi Deris.

HELLOWEEN SEVEN KEYS PUMPKIN SPICED GIN

Geschmacksprofil:

Ein mit Kürbisgeschmack verfeinerter, würziger Gin mit reichhaltigem, aber weichem Geschmack. Wacholder steht im Vordergrund, gefolgt von Gewürzen wie Zimt und Muskatnuss und endet in einem subtilen Kürbisgeschmack.

Farbe: Apricot Orange

Geruch: Klares Aroma von Gewürzen mit dem eindeutigen Charakter von Wacholder, Kräutern, Zitrus, Pfeffer und Spuren von Kürbis.

Geschmack: Großartiger, würziger Geschmack mit den reinen Charakteren von Wacholder, Kräutern, Pfeffer, Zitrus und Elementen von Kürbis

Abgang: Ausbalanciert und langanhaltender Gin-typischer Geschmack