HELL BOULEVARD :: Neue Single vom kommenden Album

Heute veröffentlichen die Dark Rocker HELL BOULEVARD mit „I Got What I Want But I Lost What I Had“ den Song mit dem längsten Songtitel ihrer bisherigen Bandgeschichte. Das Album „Requiem“, erscheint am 01.03.2024 als CD im Digipak und als limitierte Fanbox und kann ab sofort vorbestellt werden: https://nocut.shop/Requiem_1

https://hellboulevard.com

Tour:

04.04.2024 Berlin – Cassiopeia

05.04.2024 Leipzig – Moritzbastei

06.04.2024 Dresden – Puschkin

11.04.2024 Köln – Helios37

12.04.2024 Hannover – SubKultur

13.04.2024 Hamburg – LOGO

27.04.2024 Frankfurt – Nachtleben

28.04.2024 München – Backstage Club