HARPYIE :: Neue Single und Video „Zombiemann“

HARPYIE, die Folkmetalband aus Ostwestfalen, veröffentlicht „Zombiemann“, die vierte Single vom kommenden Studioalbum „Voodoo“ welches am 25.10. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird. https://www.harpyien.de/

Info:

Aktueller denn je klagen HARPYIE in ihrer neuen Single „Zombiemann“ die Menschen des Stillstands an. Ob Mitläufer, Fortschrittsfeinde oder Nicht-Selbst-Denkende: Der klassische HARPYIE-Song postuliert, dass altes Fleisch zusammenzuhalten lediglich zur Endstation Unsterblichkeit führen kann. Einer der Songs des neuen Albums, der die Spaltung der Gesellschaft thematisiert und dazu aufruft, Brücken zu bauen und die Einheit in der Vielfalt zu finden.

HARPYIE TOURDATEN

27.07.2024 DE Bückeburg – MPS Bückeburg

09.08.2024 DE Aach – DGT Das große Treffen

17.08.2024 DE Saarbrücken – Phantasie & Mittelaltertage

06.09.2024 DE Westergellersen MPS – Luhmühlen

13.09.2024 DE Danneberg – Streetz Open Air