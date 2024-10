HARPYIE :: Neue Single und Video „Herz aus Eisen“ feat. Johnny (SOULBOUND)

HARPYIE, die Folkmetalband aus Ostwestfalen, veröffentlicht „Herz aus Eisen“ feat. Johnny (SOULBOUND). Die neue Single stammt vom kommenden Studioalbum „Voodoo“, welches am 25.10. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird, dazu ist auch ein passendes Video online gegangen. https://www.harpyien.de/

Info:

In „Herz aus Eisen“ besingen die Frontmänner gemeinsam den Kampf um Perfektion, den Drang, in einer perfekt scheinenden Welt ein perfekter Mensch sein zu müssen – und dabei das Menschsein zu überschreiten? Hinter sich zu lassen? Druckvoll, düster und ohne Moral lässt der Song den Zuhörenden mit der Frage allein: Ist das gut so?

Mit einer gehörigen Portion Gesellschaftskritik zaubern Harpyie einen Mix aus Mittelalterrock und modernem Metal, was Soulbound zum perfekten Featuringpartner avancieren lässt.

„VOODOO“ RELEASE TOURDATEN

25.10.2024 DE Lübeck Riders Café (Voodoo Releasekonzert)

26.10.2024 DE Herford Kulturwerk (Voodoo Releasekonzert)

03.11.2024 DE Leipzig Hellraiser (Voodoo Releasekonzert)