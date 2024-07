HARPYIE :: Nächster neuer Track „Schildmaid“

HARPYIE, die Folkmetalband aus Ostwestfalen, veröffentlicht „Schildmaid“, die neue Single vom kommenden Studioalbum „Voodoo“ welches am 25.10. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird. https://www.harpyien.de/

Mit „Schildmaid“ veröffentlichen Harpyie ihre „Ode an die Frau“. Mit Motiviken aus der emanzipierten Wikingerwelt wird die „Frau in Walhalla“ zum Sinnbild des Feminismus und stellt die Frage nach der Degradierung des Mannes zur Erhebung der Frau. Eingebettet in Powermetal und Mittelalterrockelemente liefern Harpyie eine kraftvolle Antwort auf eine der allgegenwärtigen Herausforderungen, die unsere Welt heute durchlebt – ganz im Sinne ihres neuen Albums „Voodoo“.

HARPYIE TOURDATEN

27.07.2024 DE Bückeburg – MPS Bückeburg

09.08.2024 DE Aach – DGT Das große Treffen

17.08.2024 DE Saarbrücken – Phantasie & Mittelaltertage

06.09.2024 DE Westergellersen MPS – Luhmühlen

13.09.2024 DE Danneberg – Streetz Open Air