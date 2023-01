GYRDLEAH :: Atmospheric Black Metal Act mit Debütalbum

Der Atmospheric Black Metal Act GYRDLEAH wurde vom einzigen Mitglied „Flagrum“ aus Birmingham, England, konzipiert und hat seit der ersten EP „Passage Into The Night“, die 2017 veröffentlicht wurde, darauf gewartet, das Debüt-Album „Spellbinder“ zu veröffentlichen. „Spellbinder“ wird am 31. März über Black Lion Records erscheinen. Aufgenommen wurde das Album im Foel Studio von Chris Fielding von Conan (verantwortlich für die Aufnahme von Bands wie Winterfylleth, Electric Wizard, Primordial, Conan, Dyscarnate, Cerebral Bore, Latitudes, Witchsorrow, Mourning Beloveth, The Wounded Kings und vielen anderen). Preorder: https://snd.click/Gyrdleah

Mit „VVitch“ wurde jetzt die erste Single veröffentlicht.