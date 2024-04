GREH :: 2. Single des Black/Death/Doom Metal Trios

„Illusional Cenotaph“ ist die zweite Single des Black/Death/Doom Metal Trios GREH und stammt aus dem Album „Dysphoric Devotion“, das im Winter 2024 erscheinen wird. https://greh.band / https://grehmetal.bandcamp.com

Info:

GREH ist eine neue Band von Gjero Krsteski (Gitarre / ex. HELLGREASER), Maurice Monne (Schlagzeug / HARD STRIKE, MILAN) und Martin Kocula (Gesang / GRAU) aus Deutschland. Nachdem Gjero HELLGREASER verlassen hatte, gründete er GREH. Zunächst im Jahr 2022 als Ein-Mann-Projekt und 2023 als vollwertige Band. Am 31. März 2023 erschien die digitale Debüt-EP „Reversion Of The Repressed“ mit fünf Songs, die stilistisch eine Mischung aus Black und Death Metal mit Doom-Elementen darstellen und Traurigkeit und Schwere mit Groove und Dissonanz verbinden.

Die Band hat Bands wie Ophis, HEXIS, Iron Walrus, Magefa unterstützt und seit 2023 Shows zusammen mit Arsen, Dornen, Tristis, Tourin Horse geheadlined und sich eine Legion von Fans erspielt. GREH arbeiten derzeit an ihrem Debütalbum, das im Winter 2024 erscheinen soll.