GREENFIELD FESTIVAL :: Ein schräger Kontrast aus vielen Bands erwartet euch

Ankündigung

Greenfield Festival vom 13.-15.06.2024 in Interlaken, Flugplatz

https://greenfieldfestival.ch/de

Noch ist das Line Up nicht vollständig, aber schon jetzt lässt das Programm die Fan Community ganz hibbelig werden. Ein ganz feines Menü wird dort angerichtet werden und es lohnt sich, sich die allerletzten Early Bird Pakete anzuschauen und sich zu sichern. Der Run darauf ist wirklich immens 2024.

Das Greenfield Festival findet dieses Jahr vom 13. bis 15. Juni statt und ist stolz darauf bereits jetzt drei Headliner des Festivals vorzustellen. Mit GREEN DAY, BRING ME THE HORZION und THE PRODIGY ist die pure Eskalation dieses Jahr in Interlaken garantiert!

GREEN DAY werden sicherlich wieder eine sehr lange Show spielen und gar nicht mehr zu stoppen sein. Und wie wird wohl eine PRODIGY Show ohne Keith Flint? BRING ME THE HORIZON walzt mit einer fetten Fanbase nach Interlaken und gleich zwei japanische Metalbands sind am Start. BABYMETAL und HANABIE werden euch sicherlich zwei geniale Sets abliefern und einen schrillen Kontrast zu SALTATIO MORTIS und FEUERSCHWANZ bieten.

Das macht den Reiz des Greenfield Festivals aber auch aus. Ein schräger Kontrast aus vielen Bands der unterschiedlichsten Metal Subgenres, eine geile Kulisse, viel Platz und Möglichkeiten um abseits der Bühnen zu chillen, feiern, heiraten und einfach nur Spaß mit gleichgesinnten Freunden zu haben.

Das Festival ist super mit dem Zug oder dem Auto zu erreichen, und da die Parkplätze asphaltiert sind, ist eine schlammlose An und Abfahrt garantiert. Tickets gibt’s ab 200 CHF (ca. 206 EUR).