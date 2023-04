Nach acht langen Jahren kehren die Südtiroler Dark und Extreme Metaller GRAVEWORM mit ihrem brandneuen Album „Killing Innocence“ zurück. Das Album erscheint am 28. April 2023 über AFM Records. Mit den ersten Song-Auskopplungen „Dead Words“ und „Escorting The Soul“, gab die Band bereits einen Vorgeschmack auf ihren kommenden Longplayer, heute feiern GRAVEWORM die Premiere zu ihrer neuesten Single „We Are The Resistance“. www.graveworm.de

Preorder: https://bfan.link/killing-innocence