GRAIN OF PAIN :: Neues Lyric-Video zu „Can’t Be Fallen“

Die finnische Doom Metal Band GRAIN OF PAIN hat ein Lyric-Video zum Song „Can’t Be Fallen“ veröffentlicht, der auf dem aktuellen Album „The Moon Lights The Way“ enthalten ist, das am 31. Mai offiziell über Noble Demon veröffentlicht wurde.

Album-Stream: https://music.nobledemon.com/way

Mastermind Timo Solonen über den Song und seine Bedeutung: „Auch wenn du ständig verprügelt wirst und zu Boden gehst, kannst du wieder aufstehen. Gebt niemals auf. Beharrlichkeit kann manchmal eine gute Sache sein. Dies ist ein etwas anderes Lied, aber es ist gut, das Muster zu durchbrechen. Lars brachte Energie in den Refrain. Die einfache Lead-Melodie hat mich schon seit Ewigkeiten verfolgt und ich musste sie einfach rausbringen.“