GOTHMINISTER :: Videoclip mit neuer 4-Track-EP veröffentlicht

Pünktlich zu Halloween haben die norwegischen GOTHMINISTER nicht nur eine 4-Track-EP veröffentlicht, die Songs des aktuellen „Battle Of The Underworlds“-Albums sowie eine bisher unveröffentlichte Originalversion des Eurovision Pre-Contest-Hits „We Come Alive“ enthält, sondern auch ein finales Musikvideo zu „Tonight“ aus der Pandemonium-Saga.

Get the „Tonight“ EP now: https://gothminister.bfan.link/tonight

In zufälliger Reihenfolge wurden bisher 5 Musikvideos enthüllt, wobei dieser letzte Teil, „Tonight“ , den finalen Kampf zwischen dem bösen König GOTHMINISTER und dem Anführer der Aufständischen gegen den König (Pandemonium), auch bekannt als Anführer des Werwolf-Clans, der sich mit dem Clan der Hexen zusammengetan hat (Schlacht der Unterwelten), beinhaltet.

„Tonight – a change is in the air. The King’s revenge! We have finally come to the last one of the 6 music videos in my hexalogy about the Evil King Gothminister and his Battle“, GOTHMINISTER comments. „I hope you all will like it!“